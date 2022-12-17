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وفاة امرأة خلال حادث تدافع خارج حفل موسيقي بلندن

لندن (د ب أ)
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 11:45 م

توفيت، اليوم السبت، فى لندن امرأة متأثرة بجراح لحقت بها إثر تدافع للجماهير خارج مسرح أكاديمية بريكستون بجنوبى لندن والذى كان يقام عليه حفل موسيقي أمس الأول الخميس، حسبما أعلنت أسرتها.

وكانت ريبيكا إيكوميلو (33 عاما) واحدة من ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة عندما حاولت جماهير، ليست لديها تذاكر، دخول عرض للفنان النيجيري أساكي في القاعة الواقعة بجنوبى لندن أمس الأول الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

وذكرت شرطة العاصمة أن إيكوميلو، من نيوهام بشرقي لندن، توفيت في المستشفى اليوم السبت متأثرة بجراحها، بينما ما زالت امرأتان آخريان (21 و23 عاما) في حالة حرجة.

وذكرت أسرة ريبيكا في بيان أنها تخرجت فى كلية التمريض وهى أم لطفلين.

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