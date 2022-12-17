 القبض على سيدة لاتهامها بسرقة قرط ذهبي لطفلة في القليوبية - بوابة الشروق
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القبض على سيدة لاتهامها بسرقة قرط ذهبي لطفلة في القليوبية

محمود عواد
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 8:00 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 8:00 م

ألقت مباحث القليوبية القبض على سيدة تتبعت طفلة في أثناء لهوها أمام محل خاص بوالدها، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، واستدرجتها واستولت على القرط الذهبي الخاص بها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الأهالي باختفاء طفلة تدعى "هـ. ح"، 4 سنوات، عقب لهوها أمام محل خاص بوالدها بدائرة المركز.

وتم تتبع كاميرات المراقبة بالمنطقة، والتوصل للطفلة أمام المسجد الكبير بدائرة المركز، وتبين سرقة قرطها الذهبي، وأن وراء ارتكاب الواقعة سيدة قاطنة بمنطقة المعلاويين.

وجرى ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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