تكثيف الانتشار الأمني في محافظات الأردن بعد أحداث شغب

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، تكثيف انتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.

وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، إنها "تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة، وألقي القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة".

وأشارت المديرية، إلى تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم أمس لا سيّما في محافظات الجنوب.

وأكدت المديرية أن "التحقيقات في حادثة استشهاد العقيد الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع، ولن نتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات".

ودعت المديرية الجميع لـ"لالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها"، معربة عن شكرها لـ"كافة المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع المديرية، والتفوا حول رجالها رفضا للاعتداءات وحرصا على الوطن".

كانت مديرية الأمن العام الأردنية، أعلنت في وقت سابق أمس، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، فضلا عن إصابة ضابط وصف ضابط بعيارات نارية، خلال تعاملهم مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

ولم تشر المديرية إلى الأسباب وراء أعمال الشغب، غير أنه ترددت تقارير أن السبب وراءها ارتفاع أسعار المحروقات.