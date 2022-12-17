7 محافظات تحسم مقاعدها في الانتخابات القاعدية بحزب الدستور



قال المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور وليد العماري، إن الانتخابات القاعدية للحزب التي أجريت أمس الجمعة بين 68 مرشحًا من 18 محافظة، حسمت في 7 محافظات وستجري جولة الإعادة في 11 محافظة مع المرحلة الثانية من الانتخابات والتي لم يحدد موعدها بعد.



وأضاف "العماري"، لـ"الشروق"، أن انعقاد المرحلة الثانية من الانتخابات القاعدية تتوقف على وصول المحافظة لعدد معين من تجديدات العضوية، لذلك فإن أمانة التنظيم في الحزب تصدر شهريا تقريرا حول التحديثات وتجديد البيانات، لذلك مجرد وصول المحافظات للنصاب القانوني لانعقاد الانتخابات والذي لا يقل عن 50 عضوا في كل محافظة، سيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات في المرحلة الثانية، لافتا إلى أن النصاب القانوني للفوز يشترط حصول المرشحين على 50%+1 من الأعضاء المحدثين لبياناتهم بالمحافظة.



وأشار إلى أنه في محافظة الإسكندرية، فاز ناصر أحمد حسن محمد بمنصب أمين المحافظة، ومحمد جمال أحمد بمنصب نائب الأمين، وإسلام فخري بأمانة الصندوق، وفي الجيزة فاز محمد عادل إبراهيم بمنصب أمين المحافظة، ووائل عدلي مختار نائبا للأمين، وتامر علي محمود أمينا للصندوق، وفي الدقهلية فاز أسامة أنور عبداللطيف بأمانة المحافظة، ومحمد الصعيدي نائبا له، وأحمد محمود موسى أمينا للصندوق، وفي الشرقية فاز أحمد عيد إسماعيل بأمانة المحافظة، ومنى هشام محمد نائبا للأمين، ومحمد السيد محمد أمينا للصندوق.



وفي محافظة الغربية، فاز أحمد عبدالفتاح على بمنصب أمين المحافظة، وهناء حسن كساب نائبا له، ومحمود مصطفى أمينا للصندوق، وفي القاهرة فاز أحمد عز الدين بمنصب أمين المحافظة، وأحمد شريف نائبا له، وأحمد عبدالرحمن أمينا للصندوق، وفي القليوبية فاز أمير محمد أمين بمنصب أمين المحافظة، ومحمد علي نائبا له، ورشا علي عبد الرحمن أمينا للصندوق.



وتابع: "المحافظات التي ستجري فيها جولة الإعادة لعدم اكتمال النصاب القانوني للمصوتين فيها هي الإسماعيلية والبحيرة والسويس والفيوم والمنيا وأسوان وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ".



وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاعدية شفيق شعبان، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في 7 محافظات التي أجريت فيها الانتخابات بلغ 660 عضوا، شارك في الانتخابات 411 عضوا، و3 أصوات منهم باطلة، و408 هو عدد الأصوات الصحيحة.



وأضاف "شعبان"، لـ"الشروق"، أن المحافظات التي لم يكتمل نصابها القانوني بتصويت 26 عضوا على الأقل من أعضائها، وسيعاد إجراء الانتخابات القاعدية فيها مع محافظات المرحلة الثانية.



ومن جهتها، علقت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، على إجراء الانتخابات القاعدية في الحزب للمرة الأولى منذ 9 سنوات، قائلة: "نشعر بالفخر اليوم لأننا نتقدم خطوة جديدة في طريق إعادة بناء حزب الدستور، وهي خطوة مميزة لأنها لا تتعلق بالإجراءات الرسمية، بل لأننا اخترنا آليات الديمقراطية بعد عناء سنوات طويلة حرمنا فيها جميعا من استكمال بناء تشكيلات الحزب".



وأضافت "إسماعيل" في بيان لها، أننا مصرون في حزب الدستور، على تقديم نموذج ديمقراطي، باعتماد آليات الانتخاب لتكوين هيئات الحزب ومستوياته الداخلية، فقد خضنا حوارات شاقة لنصل في النهاية إلى الالتزام بقواعد تضعها لائحة الحزب؛ لنضمن تمثيلاً ديمقراطيًّا في كل المحافظات للتأكيد على اختيار القيادات الفاعلة عبر الانتخاب ولنبدأ مرحلة جديدة تتجاوز ثنائية المركز والمحافظات، ليكون حزبنا ديموقراطيًا في كل جهات مصر.



وتابعت: "نعلم أن المهمة شاقة، ونعلم مدى صعوبتها، وأن الميراث ثقيل، لكن التجربة تستحق، ونعرف أن الخلاف في وجهات النظر يتحول أحيانًا إلى صراع يتصور كل طرف منا أنه يملك الحقيقة، أو أنه ضحية مؤامرة، لكننا لن نيأس من تكرار بالقول بأنه ليس أمامنا سوى الديمقراطية اختيار، لنشارك جميعًا في بناء كيان أكبر من مقاعدنا ومناصبنا ومسؤوليتنا".



وأوضحت: "نحن جميعًا في مهام عابرة نتطوع فيها لننال حق المشاركة في الحياة العامة باعتباره أصل حقوق المواطنة، ولسنا في مهمة إثبات أننا دائما على حق وبلا أخطاء، وأكرر من موقعي وباعتباري الممثل القانوني الوحيد الآن لحزب الدستور أمام جهات الدولة أننا في مهمة ستنتهي مع اكتمال دورتها، وعلى اختلاف مواقعنا، نحن شركاء في بناء الحزب وسواء نجحنا أو خسرنا في معركة انتخابية ليست نهاية المطاف".