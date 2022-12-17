أنجلينا جولي تتنحى عن دورها كسفيرة لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

أعلنت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، اليوم السبت، عن تنحيها عن دورها كسفيرة لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.



وقالت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار إن اللاجئين هم "أكثر الأشخاص الذين أحبهم في العالم"، وإنها ستركز وقتها الآن في العمل مع المنظمات التي يقودها الأشخاص الأكثر تضررًا بشكل مباشر من النزاع - بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.



وتشتهر جولي، 47 عامًا ، بنشاطها بقدر ما تشتهر بمسيرتها المهنية المتألقة، وعملت مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 2001 وفي عام 2012 تم تعيينها مبعوثة خاصة.



وكتبت جولي - على إنستجرام - إنها ستقضي بقية حياتها في العمل مع اللاجئين. وقالت: "بعد أكثر من 20 عامًا، أستقيل اليوم من عملي مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين".



وفي بيان مشترك مع جولي، أشادت وكالة اللاجئين بعملها "الدؤوب" في أكثر من 60 مهمة ميدانية في دول من بينها اليمن وبوركينا فاسو، ووصفتها بأنها "واحدة من أكثر المؤيدين نفوذاً لحقوق اللاجئين".



وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي "كانت أنجلينا جولي شريكًا إنسانيًا مهمًا للمفوضية لفترة طويلة جدًا. نحن ممتنون لعقود من الخدمة والتزامها والفرق الذي أحدثته للاجئين والأشخاص الذين أجبروا على الفرار. وأنا أقدر رغبتها في تغيير مشاركتها وأدعم قرارها".