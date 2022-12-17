في واقعة وُصفت بأنها طريفة، ألقت الشرطة الأرجنتينية، القبض على مشجع خطف حافلة ممتلئة بالركاب في العاصمة بوينس آيرس، الثلاثاء الماضي، رغبة منه في الوصول إلى منزله سريعا، لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس العالم ضد كرواتيا.

وقال موقع "TN" الأرجنتيني، إن الرجل (53 عاما)، لم يعجبه أن سائق الحافلة التي كان يركبها للوصول إلى منزله قد توقف عند إحدى إشارات المرور.

واستغل الرجل توقف الحافلة ونزول السائق منها، ليتولى القيادة مسرعا باتجاه منزله من أجل مشاهدة المباراة.

وكان السائق قد أبلغ الركاب في بداية رحلته، أنه سيتوقف لشراء شيء ما في الطريق، وهو ما أشعر الرجل بالإحباط، لأن رحلة الحافلة كانت تستغرق وقتا طويلا، وكان هو في عجلة من أمره، وأراد العودة في الوقت المناسب لمشاهدة المباراة.

واقتاد الرجل الحافلة نحو 4 كيلومترات ثم تركها بالقرب من مقر إقامته، وواصل بقية الطريق سيرا على الأقدام.

لكن بعد دقائق من وصوله إلى البيت، ألقت الشرطة القبض عليه ليُحرم من مشاهدة المباراة.

ووجهت السلطات للمشجع تهمة اختطاف أتوبيس نقل عام، وليس من الواضح ما إذا كان سيطلق سراحه من السجن كي يتمكن من حضور مباراة نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا الأحد 17 ديسمبر الماضي.