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غادر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العاصمة الإسبانية مدريد مساء الجمعة، متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامج استعداداته للنصف الثاني من الموسم الحالي.

ويدخل رونالدو فترة الانتقالات الشتوية القادمة بدون نادٍ، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن رونالدو غادر مدريد مساء الجمعة، بعد خوض 3 تدريبات على ملعب التدريب الخاص بـ ناديه السابق ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو غادر إلى مدينة دبي، لاستكمال برنامجه التدريبي استعداداً للنصف الثاني من الموسم الجاري، على أمل انضمامه لفريق في الميركاتو الشتوي القادم.