 بعد فترة تدريبه في ريال مدريد.. رونالدو يتجه إلى دبي - بوابة الشروق
السبت 17 ديسمبر 2022 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

بعد فترة تدريبه في ريال مدريد.. رونالدو يتجه إلى دبي

محمد عاطف
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 1:36 ص | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 1:38 ص

غادر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العاصمة الإسبانية مدريد مساء الجمعة، متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامج استعداداته للنصف الثاني من الموسم الحالي.

ويدخل رونالدو فترة الانتقالات الشتوية القادمة بدون نادٍ، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن رونالدو غادر مدريد مساء الجمعة، بعد خوض 3 تدريبات على ملعب التدريب الخاص بـ ناديه السابق ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو غادر إلى مدينة دبي، لاستكمال برنامجه التدريبي استعداداً للنصف الثاني من الموسم الجاري، على أمل انضمامه لفريق في الميركاتو الشتوي القادم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك