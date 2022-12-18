أثينا ترغب في دعم المواطنين بـ650 مليون يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

أعلنت الحكومة اليونانية عن رغبتها في تقديم يد العون لليونانيين اعتبارا من فبراير بسبب الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في البرلمان اليوناني مساء السبت، أن الدولة سترد 10% للمواطنين مقابل شراء المواد الغذائية حتى مبلغ معين. وأضاف أن هذا الإجراء سيطبق في الأشهر الستة من فبراير.

ويتم سداد 10% للشخص الأعزب لشراء المواد الغذائية بقيمة تصل إلى 220 يورو (233 دولارا) شهريا. ولكل فرد إضافي من العائلة، سيزيد الحد بمقدار 100 يورو بحد أقصى ألف يورو من مشتريات الطعام شهريا، حسبما أعلن زعيم الحكومة المحافظة.

وقال: "نحاول مساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر". وأضاف أن البرنامج الذي تبلغ تكلفته 650 مليون يورو سيتم تمويله من فائض الضرائب على مصافي التكرير في البلاد. ولا يلزم أن يوافق البرلمان على هذا الإجراء الحكومي.

ويستفيد الأزواج الذين يبلغ دخلهم ما يصل إلى 24 ألف يورو سنويا من البرنامج. ولكل طفل ، سيتم إضافة خمسة آلاف يورو. وقدر ميتسوتاكيس أنه ينبغي مساعدة أكثر من 85% من دافعي الضرائب في البلاد في هذا البرنامج.