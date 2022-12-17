مسئول هندي: راهول غاندي يجب أن يعتذر للجيش والشعب

انتقد مانوهار لال خطار، رئيس الحكومة المحلية في ولاية هاريانا الهندية، اليوم السبت، زعيم حزب المؤتمر المعارض السابق راهول غاندي، بسبب تصريحاته بشأن الصين والجيش الهندي، وأكد أن غاندي يجب عليه أن يعتذر للشعب.



وكان زعيم حزب المؤتمر المعارض السابق قد صرح أمس الجمعة بأن "الصين تستعد لحرب، بينما الحكومة الهندية غافلة عن ذلك وتحاول تجاهل التهديد"، وفقا لوكالة أنباء (برس تراست اوف انديا) الهندية.



وأضاف أيضا أن الصين استولت على ألفي كيلومتر مربع من الأراضي الهندية وأنها قتلت 20 جنديا هنديا وتهاجم الجنود في ولاية أروناتشال براديش.



وكان وزير القانون الهندي كيرين رييجو، صرح في وقت سابق اليوم السبت، بأن تصريحات غاندي حول الصين والجيش الهندى لا تمثل إهانة للجيش الهندي فحسب، بل تضر أيضا بصورة البلاد.