شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم السبت، افتتاح فعاليات الدورة 12 من مهرجان التحطيب القومي، وذلك بساحة مسجد أبي الحجاج خلف معبد الأقصر.

وشارك في المهرجان العديد من فرق الفنون الشعبية من محافظات الصعيد، منها فرقة الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وملوي، وبني سويف، والشرقية، كما شارك العديد من الفرق الموسيقية أيضا بالمهرجان مثل فرقة الأقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وشهدت أولى فعاليات المهرجان، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من السائحين وأهل الأقصر، كونه يقام لأول مرة بساحة مسجد أبي الحجاج منذ أزمة جائحة كورونا، التي حالت دون إقامة الفعاليات في عامي 2019، و2020، والتي كانت فيها ساحة المسجد هي الموقع الرئيسي لانطلاق فعاليات المهرجان كل عام.