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كأس العالم.. كم سيحصل منتخب المغرب بعد احتلاله المركز الرابع؟

محمد جلال
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 8:06 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 8:06 م

تلقى منتخب المغرب هزيمة مساء اليوم السبت، أمام كرواتيا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي اقيم في مباراة تحديد الثالث والرابع ببطولة كأس العالم.

وأصبح أسود الأطلس أول منتخب إفريقي وعربي ينهي المسابقة العالمية في المركز الرابع في نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

ويحصل منتخب المغرب بعد هذه البطولة التاريخية على 25 مليون دولار نظير احتلاله المركز الرابع في كأس العالم، بينما سيحصل منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار.

وخاض المنتخب المغربي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعد الخسارة من منتخب فرنسا بهدفين دون رد، فيما خسر منتخب كرواتيا من نظيره الأرجنتيني بنتيجة (3-0).


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