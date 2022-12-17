منظمتان ألمانيتان تنقذ 90 مهاجرا في مياه البحر المتوسط

أنقذت منظمتا إغاثة ألمانيتان 90 مهاجرا على متن قوارب مطاطية من الغرق في مياه البحر المتوسط في عمليتين منفصلتين.

وقالت منظمة "سي آي" غير الحكومية ومقرها مدينة ريجنسبورج الألمانية، اليوم السبت، إنها أنقذت 63 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي قابل للنفخ وغير صالح للإبحار أقلهم لمدة يوم ونصف داخل مياه البحر.

وشارك في المهمة التي جرت، مساء أمس الجمعة، طواقم سفينة "سي آي 4" و سفينة "رايس أبوف" التابعتين لجمعية "ميشن لايفلاين" ومقرها مدينة دريسدن الألمانية.

ومن بين الذين تم إنقاذهم بطاقم "سي آي 4" 12 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وأنقذ طاقم السفينة "رايز أبوف" 27 سوريا في وقت لاحق اليوم السبت خلال مهمة أخرى ونقلهم إلى متن السفينة.

وقالت جمعية "ميشن لايفلاين" إن بعض الركاب كانوا يعانون من الغثيان والإرهاق.

كان أفراد من المساعدين في المنظمتين القائمتين على التبرعات وصلوا قبل أيام قليلة إلى منطقة عملياتهم قبالة سواحل تونس وليبيا.

يغادر المهاجرون ساحل شمال أفريقيا في قوارب غير صالحة للإبحار في الغالب للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، ويعتبر العبور محفوفا بالمخاطر، خاصة في فصل الشتاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف البحر القاسية.

يتوجه أغلب المهاجرين إلى إيطاليا، التي قالت وزارة داخليتها أن أكثر من 98700 مهاجر وصلوا حتى الآن بالقوارب خلال هذا العام، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي (حوالي 63400).

تنقلب القوارب مرارا وتكرارا ويغرق ركابها، وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن أكثر من 1360 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا في وسط البحر المتوسط هذا العام.