قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لجأت للاقتراض من صندوق النقد الدولي 11 مرة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس معتادًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصر لجأ لصندوق النقد الدولي مرتين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ومرتين في عهد الرئيس محمد أنور السادات، و4 مرات في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، و3 مرات في عهد الرئيس السيسي.

وتابع: «مش أول مرة ولا آخر مرة، زينا زي غيرنا كتير أوي، دول عانت واقتصادها عانى، والنهاردة بنضرب بها الأمثال مثل كوريا الجنوبية التي عانت من أزمات اقتصادية وراحت لصندوق النقد، وكذلك اليونان والبرازيل والأرجنتين».

وأوضح أن مصر تساهم في صندوق النقد منذ عام 1945، قائلًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر بلد مساهم في الصندوق بنسبة 17%، إلى جانب مساهمات الدول الأخرى.

وذكر أنه سيستعرض في حلقة اليوم سبب لجوء مصر للصندوق، وهل للأمر تأثير على المواطنين ومحدودي الدخل، والأسر الفقيرة، والمشروعات، وقطاع الصحة وبطاقات التموين، وعدد المستفيدين من «تكافل وكرامة».

ولفت إلى أن البعض يرى بأن الاتفاق مع الصندوق «عظيم»، في الوقت الذي يراه البعض الآخر عكس ذلك، موضحًا أن مصر تحصل على تمويلات أخرى إضافية تصل إلى 14 مليار دولار، الأمر الذي يدل على أنه شهادة ثقة وشهادة ضمان لوضع الدولة الاقتصادي.

https://www.youtube.com/watch?v=gcaczyyoAyY