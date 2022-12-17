 في نقاط.. بنود قرار صندوق النقد الدولي بشأن مصر - بوابة الشروق
السبت 17 ديسمبر 2022 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

في نقاط.. بنود قرار صندوق النقد الدولي بشأن مصر

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 1:37 ص | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 1:37 ص

أقر اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي منح الحكومة المصرية قرضا جديدا بعد مفاوضات طويلة كُللت بالنجاح.

فيما يلي أهم بنود القرار:

- الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار

- مدة البرنامج 46 شهرا

- الشريحة الأولى (سداد فوري) بقيمة 347 مليون دولار

- سيحفز الصندوق تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية

- تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية

- تهدف السياسة النقدية إلى الحد التدريجي من التضخم

- التوحيد المالي وإدارة الديون لضمان مسار خفض الدين العام

- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك