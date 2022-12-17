أقر اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي منح الحكومة المصرية قرضا جديدا بعد مفاوضات طويلة كُللت بالنجاح.
فيما يلي أهم بنود القرار:
- الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار
- مدة البرنامج 46 شهرا
- الشريحة الأولى (سداد فوري) بقيمة 347 مليون دولار
- سيحفز الصندوق تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية
- تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية
- تهدف السياسة النقدية إلى الحد التدريجي من التضخم
- التوحيد المالي وإدارة الديون لضمان مسار خفض الدين العام
- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق