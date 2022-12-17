 ‏تحالف بين آبل وجوجل وموزيلا لتسريع متصفح الإنترنت - بوابة الشروق
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‏تحالف بين آبل وجوجل وموزيلا لتسريع متصفح الإنترنت

وكالات
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 4:45 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 4:50 م
تحالفت شركات "آبل" و"جوجل" و"موزيلا"، لبناء الإصدار الثالث والجديد ‏من عدادها للسرعة "سبيدومتر"، الذي يهدف إلى تقديم تقييم أكثر دقة لسرعة متصفح الإنترنت.‏

والشركات الثلاث تصنع أكثر المتصفحات شيوعا من حيث الاستخدام حول العالم، إذ تنتج "آبل" متصفح "سفاري"، و"كروم" من تطوير "جوجل"، و"فايرفوكس" من "موزيلا".

وقالت "موزيلا" في بيان لها، إن "العمل مع "آبل" و"جوجل" يمنحنان فرصة لبناء أفضل إصدار للمساعدة في جعل الإنترنت أسرع لسنوات قادمة".

بينما أوضحت "جوجل" أن الفريق يهدف إلى بناء فهم تعاوني للأداء على الويب للمساعدة في دفع أداء المتصفح بطرق تساعد المستخدمين.

أما فريق "ويب كيت" من شركة "آبل"، فأكد أن التحالف "سيساعد على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح لدى المستخدمين".

ولا يزال مشروع عداد السرعة "سبيدومتر 3" في مراحله الأولى، وما زال قيد التطوير النشط وغير مستقر، لكن المتوافر منه هو نسخته الحالية "سبيدومتر 2.1".

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