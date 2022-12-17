 علي ماهر: ذاكرت الأهلي جيدا قبل المباراة.. ولن أتحدث عن التحكيم - بوابة الشروق
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علي ماهر: ذاكرت الأهلي جيدا قبل المباراة.. ولن أتحدث عن التحكيم

الشروق
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 3:07 ص | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 3:07 ص

أشاد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، بأداء لاعبيه عقب التعادل مع الأهلي 1/1، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال علي ماهر في تصريحات تليفزيونية، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب ومتصدر ترتيب الموسم الحالي حتى الآن.

وأضاف:" حرصت علي تحفيظ اللاعبين طريقة لعب الأهلي صاحب الانتصارات في الدوري فهو لم يفقد أي نقطة قبل مواجهتنا".

وأوضح:" لن اتحدث عن التحكيم نهائياً، لقد تعرض فريقي للطرد مبكرا في الدقيقة 20 من الشوط الأول ثم تم طردي أنا قبل نهاية المباراة".

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف الأهلي متصدر الترتيب.


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