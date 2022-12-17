إعلام لبناني: لقاء محتمل بين ولي العهد السعودي ورئيس إيران في الأردن

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوجود معطيات عن لقاء محتمل بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس إيران إبراهيم رئيسي، على هامش قمة إقليمية حول العراق في العاصمة الأردنية عمان في 20 ديسمبر.



وقال موقع "النشرة اللبنانية"، نقلا عن مصادر مسؤولة مطلعة مباشرة على أجواء المباحثات بين السعودية وإيران، إن "اللقاءات الثلاثة التي عقدت بين طهران والرياض في بغداد لم تصل إلى نتيجة ملموسة".



وأضافت المصادر أن "مطالب السعودية تركزت حول الحرب في اليمن كمدخل لفتح صفحة جديدة بين الطرفين، بينما طالبت إيران بفتح السفارات، وتوقف النقاش عند هذا الحد".



وتحدثت عدة مصادر عن حسم مصير ملف الرئاسة اللبنانية في قمة عمان، لكنها شددت على أن "النقاش أو المفاوضات بين السعودية وإيران لم تصل إلى الملف اللبناني، الذي لم يبحث لا من قريب ولا من بعيد".



فيما أكّدت المصادر "أهمية الحدث في العاصمة الأردنية الذي يحصل برعاية فرنسية"، وتحدثت عن "لقاء مهم سيحصل بين إيران والسعودية في هذا السياق".



وكان قصر الإليزيه أعلن عن "عقد قمة إقليمية في الأردن"، "قبل نهاية السنة"، تجمع العراق وتركيا إيران وعددا من الدول العربية بينها السعودية، بمشاركة فرنسا، على غرار مؤتمر بغداد في 28 أغسطس 2021.