إنقاذ 630 سمكة بعد انفجار حوض للأحياء المائية في برلين

في أعقاب الانفجار الذي وقع بالحوض الضخم للأحياء المائية في فندق بالعاصمة الألمانية برلين أمس الجمعة، تم إنقاذ نحو 630 سمكة من أحواض تربية الأسماك الموجودة تحت الأرض، وذلك حسبما صرح مالك المبنى.

وقال فابيان هيلبوش، المتحدث باسم شركة "يونيون انفستمنت" المالكة للمبنى، اليوم السبت، إن هذه الأسماك لم تكن موجودة في الحوض المائي الضخم "أكفادوم" الذي انفجر بل كانت موجودة في أحواض أخرى.

وأضاف هيلبوش أن هذه الأسماك تم توزيعها على حديقتي الحيوان في برلين ومتحف الحياة البحرية "سي لايف" وشبكة من المربين الخاصين، وقال إن "عملية التوزيع لم تنته حاليا ومن المتوقع إتمامها غدا" مشيرا إلى أن العملية تتم بالتنسيق مع أطباء بيطريين.

كانت 3 أسماك زينة وصلت إلى حديقة الحيوان في برلين مساء أمس كما أكدت متحدثة اليوم، وذكرت أن هذه الأسماك تم وضعها في حوض منفصل في المنطقة الخلفية "ومن المتوقع وصول بعض أسماك المياه المالحة الأخرى على مدار اليوم".

كان الحوض المائي الضخم "أكفادوم" الذي يحوي 1500 سمكة انفجر داخل الفندق الواقع بالقرب من ميدان ألكسندر صباح أمس الأمر الذي أدى إلى انسكاب مليون لتر من المياه من الاسطوانة الزجاجية المدمرة إلى الفندق وإلى الشارع، وحدوث إصابة طفيفة لشخصين ونفوق كل هذه الأسماك تقريبا.

وأشار متحدث باسم قوات الإطفاء إلى وجود ثلاثة دلاء مملؤة بأسماك حية من المنطقة المحيطة بالحوض كما تم العثور على أسماك حية في برك تحت الأنقاض.

وأفادت الشرطة بأنه لا توجد شواهد مبدئيا على أن الحادث وقع جراء هجوم عنيف متعمد وتوقعت أن يكون الحادث بسبب ما يعرف بالكلال ( وهو التشوه البنيوي الذي يحدث عندما تتعرض المادة إلى حمل دوري ومتكرر).