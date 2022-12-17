رينارد يقدم خطته السحرية لإيقاف ميسي

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن خطته السحرية لإيقاف ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، خلال مواجهة المنتخبين في دور المجموعات بكأس العالم 2022 والتي انتهت لصالح الأخضر السعودي، مقدمًا الحل لمواطنه ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، لإيقاف البرغوث في المواجهة المرتقبة بنهائي المونديال.

قال رينارد في تصريحات لصحيفة "ليكيب":" لإيقاف ميسي خصصت 3 لاعبين خلال المباراة للتناوب على إيقافه، كان يجب غلق المنافذ في الوسط ومنع اللاعبين الآخرين من إيصال الكرة إلى ميسي من خلال الضغط العالي عليهم".

أضاف:" نجحنا بذلك فعلًا خلال المباراة وتمكنا من الحد من خطورته، وهذا ما يجب على لاعبي فرنسا القيام به في مباراة الغد".

ووجه رينارد نصيحة هامة لمواطنه ديشامب بخصوص رودريجيو دي بول، لاعب الأرجنتين، قائلًا:" دي بول هو اللاعب الأهم في وسط ملعب الأرجنتين، ويبحث دومًا عن وضع ميسي في أفضل الظروف في الملعب، على لاعبي فرنسا الضغط عليه جيدًا".

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأرجنتين، غدًا الأحد، على ملعب لوسيل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس العالم 2022، وسط مواجهة نارية ومرتقبة بين ثنائي باريس سان جيرمان ميسي ومبابي.