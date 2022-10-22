مرتضي منصور: الفوز علي البنك الأهلي دفعة معنوية للمنافسة على الدوري

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أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

وقال منصور في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه :"أتقدم بالتهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني كما أوجه التهنئة لفريقي اليد والسلة على تحقيق الفوز أيضا".

وأضاف :"فوز الزمالك اليوم دفعة معنوية مهمة خاصة مع تعادل المنافس في نفس الجولة للدوري".

وأوضح أن كل فرق الزمالك على قدر المسئولية رغم الحجز على أرصدة النادي، واللاعبون يبذلون أقصى جهد لتحقيق الانتصارات.

وأتم أن الفريق الأول لكرة القدم بناديه يضم عناصر مميزة في كافة المراكز، مشيراً إلي أن التدعيمات في يناير ستكون وفقا لرؤية فنية، وليس لرؤية المحللين أو الجماهير.