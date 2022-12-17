البحيرة: تحرير 25 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن بالرحمانية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.



وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حسام البدري مدير مباحث التموين، بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية الرحمانية.



وأسفرت الحملة، من ضبط ١٥ مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى ١٩ جراما للرغيف الواحد ومخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.