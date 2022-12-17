تركيا توقف مؤقتا تصدير بعض الأدوية لتخفيف النقص المحلي

تعتزم تركيا وقف تصدير بعض الأدوية، مما يزيد من الجهود المبذولة لتخفيف النقص المحلى للأدوية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة اليوم السبت: "حتى يتم حل النقص في الأدوية، قمنا بتعليق صادرات الأدوية ذات الإمدادات المحدودة". وأوضح بشكل منفصل أن الوزارة اتفقت مع شركات الأدوية على زيادة إنتاج الأدوية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن هذه التحركات هي الأحدث من قبل وزارة الصحة في البلاد للتعامل مع أزمة الإمدادات التي أدت إلى نقص الأدوية في الصيدليات وجعلت من الصعب الوصول إلى العلاج الصحي.

وأعلنت تركيا هذا الأسبوع رفع سعر اليورو الثابت المستخدم لتسعير المنتجات الطبية بنسبة 77ر36% اعتبارا من 15 ديسمبر، مبتعدة عن الخطة الأولية لإجراء تعديل الأسعار في فبراير.