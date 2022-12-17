الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة محمد إلهامي قتلان

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد شريف محمد تاج الدين؛ للتعزية في وفاة محمد إلهامي عبد العزيز قتلان، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.