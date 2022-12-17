 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة محمد إلهامي قتلان - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة محمد إلهامي قتلان

أ ش أ
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 2:37 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 2:56 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد شريف محمد تاج الدين؛ للتعزية في وفاة محمد إلهامي عبد العزيز قتلان، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


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