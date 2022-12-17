بريسيتش يعادل رقم جريزمان وميسي في المونديال

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واصل إيفان بريسيتش، نجم المنتخب الكرواتي، تألقه خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلعب المغرب ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد خليفة الدولي.

ونجح إيفان بريسيتش، في صناعة الهدف الأول للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 7 والذي سجله جوسكو جفارديول.

وشارك إيفان بيريشيتش حتى الآن بشكل مباشر في أربعة من أهداف كرواتيا السبعة في كأس العالم.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن بريسيتش نجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة خلال مونديال قطر.

وانضم النجم الكرواتي إلي قائمة أفضل صانعي الألعاب خلال البطولة، وعادل رقم هاري كين، وأنطوان جريزمان، وليونيل ميسي، وبرونو فرنانديز. يذكر أن الشوط الأول من المباراة قد انتهي بتقدم كرواتيا على المغرب بهدفين لهدف.