نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 10 ديسمبر إلى 17 ديسمبر الجاري وهو كالآتي:



1) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قنصل مصر العام الجديد في فرانكفورت السفير أمين حسان، للتنسيق حول تقديم كل الخدمات وأوجه الرعاية للجاليات المصرية، مؤكدة الحرص على بدء لقاءاتها الرسمية باجتماعها مع سامح شكري وزير الخارجية، حيث إن هناك تعاونا وتنسيقا تاما بين الوزارتين لتحقيق مصلحة المصري بالخارج.



2) نشرت وزارة الهجرة، أبرز نتائج زيارة وزيرة الهجرة إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة خارجية لها للقاء أكبر جالية مصرية في الخارج، والتي جاءت أول زيارة خارجية، وتلتها زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، ضمن استراتيجية الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، بجانب التعريف بفرص الاستثمار في مصر.



3) في ثاني جولاتها الخارجية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تصل إلى دولة الإمارات للقاء الجالية المصرية والمشاركة في المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022، استهلتها بلقاء السفير أشرف الديب، قنصل عام مصر في الإمارات، وغادة عجمي النائبة عن المصريين بالخارج بمجلس النواب، وعدد من رموز الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ثمنت جهود القنصلية العامة في دبي في رعاية المصريين بالخارج، والعلاقات المتميزة مع أبناء الجالية المصرية هناك.



4) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي عددا من كبار المستثمرين المصريين بالإمارات، حيث حرصت على الاستماع إلى المستثمرين ومقترحاتهم، لتطوير المناخ الاستثماري في مصر، كما استعرضت التطورات الخاصة بتسهيل وزارة الهجرة مشروع إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمار المتاحة في مصر



5) المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022 يمنح وزيرة الهجرة جائزة "العطاء المتميز" لجهودها في خدمة المصريين بالخارج، واختار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، ضيف شرف المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام، الذي عقد بمشاركة الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، واستضافته دولة الامارات العربية المتحدة، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للإمارات



6) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تعقد لقاء مفتوحا برموز الجالية المصرية في الإمارات، لاستعراض مقترحاتهم ومتطلباتهم، بجانب التعريف بالمحفزات التي تقدمها الدولة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة، كما طالب الحضور بإطلاق حملة توعوية عن حقوق وواجبات المصريين المقبلين على العمل بالخارج، ومكافحة ظاهرة التأشيرات الحرة بدون عقود عمل مما يتسبب في تعرض الشباب لمشكلات ضخمة.



7) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية لبحث تعزيز التعاون المشترك، شهد اللقاء مناقشة وضع الأرض المخصصة للنادي المصري بأبو ظبي، كونها المسئولة عن أندية الجاليات هناك، للعمل على إنهاء الإجراءات لإعادة الأرض التي كانت مخصصة من قبل للنادي، بما يخدم صالح الجالية وفق المعايير والمتطلبات التي وضعتها دولة الإمارات، وهو ما استجابت له وزيرة التنمية المجتمعية بالوعد بدراسة الموقف وبحث إمكانية إعادة الأرض أو تخصيص أرض جديدة يقام عليها نادي للجالية المصرية بأبو ظبي.



8) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تشيد بخدمات بنك مصر بالإمارات والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج من خلال 4 فروع للبنك، وفرع خامس يتم افتتاحه قريبًا، جاء ذلك خلال زيارة فرع البنك الرئيسي في "أبو ظبي" بالإمارات العربية المتحدة واستعراض الخدمات التي يقدمها البنك لأبناء الجالية.



9) الحكومة توافق على تعديل قرار منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج وذلك استجابة لطلبات المصريين بالخارج والذي نقلته وزيرة الهجرة لدولة رئيس الوزراء، بحيث يؤشر لطالب السيارة بالقبول، إلكترونيا على نموذج ( إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، ركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج، بجانب تحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.



10) التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات، واتفق الوزيران على التنسيق فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بالإمارات بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات.



11) على هامش زيارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها إلى دولة الإمارات، التقى السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يخدم الجالية المصرية في الإمارات، كما شارك في اللقاء المستشار محمد محمود، نائب السفير المصري في الإمارات، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بين المسئولين المصريين والأشقاء بدولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون في ملف الجاليات والمغتربين.



12) وزارة الهجرة تعلن انضمام مجموعة مكونة من 60 متدربا مصريا للتدريب في ألمانيا من أجل التوظيف، وذلك في مجالات الفندقة والضيافة والخبازة والبناء والتدفئة وتكييفات الهواء، وذلك تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وفي إطار برنامج THAMM، وقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خالص الشكر لوكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كل المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.