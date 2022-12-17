مستشار رئيس الوزراء: نشجع العمل بالقطاع الخاص ولا تعيينات حكومية إلا في أضيق الحدود

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الدولة تعمل على تشجيع العمل بالقطاع الخاص؛ نظرا لاكتفائها بعدد العاملين بالقطاع الحكومي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أنه لا يوجد تعيينات حكومية إلا في أماكن معينة بحدود ضئيلة للغاية.

وأوضح أن مسألة فتح تعيينات بمئات الآلاف كما كان يحدث بالماضي أمر لا يمكن حدوثه حاليا، مشددا على ضرورة أن تتغير ثقافة قد تربى عليها قطاع كبير المصريين، والمتمثلة في حلم البحث عن العمل في الوظائف الحكومية، والعزوف عن الوظيفة في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يجب أن ينسى المجتمع ثقافة "إن فاتك الميري اتمرغ فى ترابه"، لافتا إلى أن السبب وراء تفضيل الوظيفة الحكومية؛ ذلك الاعتقاد الخاطئ لدى المجتمع المتمثل في عدم أهلية الحكومة بفصل موظفيها، مؤكدا أن "قانون الخدمة المدنية الجديد"؛ يسمح بفصل الموظفين حال تخطى تقييمه مرتين تقدير "ضعيف".

وأشار إلى أن فرص العمل بالقطاع الخاص، أكبر بكثير من العاملين بالقطاع الحكومي، مضيفا أن دول العالم بدأت في الاهتمام بمشروعات رواد الأعمال، كإحدى أهم البدائل عن الوظائف الحكومية والخاصة، والتي تستهدف الشباب من خلال إنشاء مشروعات خاصة بهم، مؤكدا أن عددا كبيرا من الشباب في مصر يعملون في هذا المجال.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص، ومساندة المشروعات الجديدة ورواد الأعمال؛ من خلال تقديم جميع أشكال الدعم والتي من بينها الدعم المادي، فضلا عن عرض المشروعات الجديدة والواعدة على مستثمرين من أجل تبني أفكارها ودعمها.