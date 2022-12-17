لماذا لم يهنئ محمد صلاح منتخب المغرب بالإنجاز المونديالي؟ عمرو أديب يجيب

علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الجدل التي أثيرت في الأيام الماضية، بسبب عدم تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول، لمنتخب المغرب بسبب الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم.



وقال خلال برنامجه "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن صلاح ربما يشعر بأن المغرب لم تقف بجانبه في استفتاءات سابقة، مؤكدا أن محمد صلاح دائما ما تحمل مواقفه دعما ومساندة.



وتمنى التوفيق لمنتخب المغرب عندما يواجه نظيره الكرواتي مساء السبت، في الصراع على الفوز بالمركز الثالث، ليكون أو منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا المركز.



وأوضح أن منتخب "أسود الأطلس" حقق إنجازا تاريخيا في بطولة كأس العالم، وهزم منتخبات كبيرة (بلجيكا 2 / 0 - إسبانيا بركلات الترجيح - البرتغال بهدف نظيف).



وأدى المنتخب المغربي آخر تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الكرواتي مساء السبت، في مباراة المركز الثالث ببطولة كأس العالم.



وكان المنتخب المغربي قد خسر في الدور قبل النهائي من المونديال المقام حاليا في قطر، صفر / 2 أمام نظيره الفرنسي، فيما خسر منافسه في مباراة اليوم المنتخب الكرواتي أمام نظيره الأرجنتيني صفر /3.



وذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربية أن تدريبات الفريق شهدت بعض الغيابات، فيما أكتفى عز الدين أوناحي بتدريبات الجري منفردا، وخضع الثنائي أشرف حكيمي ونايف أكرد لتدريبات تأهيلية بالدراجة.



وأضافت أن الثنائي رومان سايس ونصير مزراوي، غابا عن التدريبات، حيث لم يتواجد مزراوي في تدريبات الجمعة، بينما يخضع رومان سايس للعلاج بعد تجدد إصابته في المباراة الماضية أمام فرنسا.