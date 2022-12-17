 أوكرانيا: القوات الروسية تطلق 98 صاروخا على الأراضي الأوكرانية خلال 24 ساعة‎‎ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: القوات الروسية تطلق 98 صاروخا على الأراضي الأوكرانية خلال 24 ساعة‎‎

أ ش أ
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 9:51 ص
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الروسية أطلقت 98 صاروخا على الأراضي الأوكرانية خلال ال24 ساعة الماضية استهدفت معظمها البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في البلاد.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت على مدار أمس هجمات روسية على منطقة لوهانشكا في إقليم لوهانسك وتشيرفونوبوبيفكا وبيلوهوريفكا ونوفوميخايليفكا بمنطقة دونيتسك.

وذكر البيان، أن روسيا تواصل قصف وتدمير البنية التحتية المدنية على طول الضفة اليمنى لنهر دنيبر بالمدفعية.. مؤكدا أن روسيا تقوم بإعادة انتشار وحدات معينة من جنودها وسحب بعض قواتها من بلدات كاخوفكا ونوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، أما في لوهانسك، تمارس روسيا ضغوطا على رواد الأعمال المحليين وتجبرهم على إعادة تسجيل شركاتهم وفقا للقوانين الروسية.

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