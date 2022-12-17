الإمارات ترد على أنباء استيراد منتجات غذائية ملوثة من إيران



نفت السلطات الإماراتية المختصة ما انتشر من دعاوى تفيد بوجود منتجات غذائية ملوثة، تم استيرادها من إيران.



ووفقا لبيان نشرته هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عبر حسابها في موقع "تويتر"، أكدت أن ما يتم تداوله من معلومات حول وجود مواد غذائية ملوثة بمبيدات خطيرة، غير صحيحة على الإطلاق.



وجاء في البيان: "تؤكد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على سلامة كل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي ومطابقتها لكل الاشتراطات اللازمة، ولا يسمح بتداول أي منتج في أسواق الإمارة إلا بعد التأكد من سلامته".



وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت دعاوى تفيد بوجود منتجات غذائية إيرانية يتم طرحها في السوق الإماراتية وهي ملوثة بمبيدات عالية الخطورة، الأمر الذي جعل الهيئة تصدر بيانا تنفي فيه تلك "الشائعات".



وشددت هيئة السلامة الغذائية في العاصمة الإماراتية على وجود "فرق التفتيش التابعة للهيئة، والتي تتولى متابعة أي إخطار يرد من المستهلك، خلال فترة قياسية"، حسب تعبير البيان.



ودعت الهيئة، إلى عدم الانسياق أو تداول أية معلومات مجهولة المصدر حول السلامة الغذائية أو الشائعات الغذائية، والرجوع إليها للتحقق من الأمر، من خلال التواصل المباشر مع مركز اتصال حكومة أبوظبي".