 مؤسسة البترول التركية: سفن التنقيب تواصل أعمالها بالبحرين الأبيض والأسود - بوابة الشروق
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مؤسسة البترول التركية: سفن التنقيب تواصل أعمالها بالبحرين الأبيض والأسود

شركة البترول الوطنية الكويتية
شركة البترول الوطنية الكويتية
أنقرة - د ب أ
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 11:16 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 11:16 م

أعلنت مؤسسة البترول التركية، أن سفن "الفاتح" و"ياووز" و"القانوني" و"عبد الحميد خان" تواصل أعمال التنقيب بشكل متزامن في البحرين الأبيض المتوسط والأسود.

وأوضحت المؤسسة، اليوم السبت، أن سفن "الفاتح" تواصل أنشطتها في بئر "تورك علي - 11" و"ياووز" في بئر "تورك علي - 12" و"القانوني" في "تورك علي - 10" في البحر الأسود، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت في تغريدة أن سفينة "عبد الحميد خان" تواصل أعمال التنقيب في بئر "تاشوجو-1" بالبحر الأبيض المتوسط.

وقالت: "تستمر أنشطتنا (التنقيب) في بحارنا بأقصى سرعة".

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