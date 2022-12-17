محاثات فضائية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

أجرى كبار الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين، محادثات في مجال الفضاء الأسبوع الجاري بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول، حيث ناقشوا الاستكشاف والتعاون التجاري المستقبلي.

وقالت وزارة الخارجية الكوية الجنوبية، في بيان، إن "مسؤولي الفضاء بالولايات المتحدة وكوريا ناقشوا العديد من جوانب التعاون الثنائي في مجال الفضاء، بما في ذلك الاستخدام المستدام للفضاء الخارجي، وسياسة الفضاء وحوكمته، وأنشطة الفضاء التجارية، وتكنولوجيا الفضاء، وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض"، واختتمت الجلسة يوم الجمعة بعد أن استمرت ليومين، بحسب وكالة سبتوتنيك.

وأضاف البيان أن المسؤولين ناقشوا أيضا التعاون في استكشاف الفضاء ، بما في ذلك من خلال برنامج "آرتمس" ومحطة الفضاء الدولية والتوعية بالمجال البحري المدني.

وأوضحت الخارجية أن المشاركين اتفقوا أيضا على إجراء محادثات حول التعاون التجاري خلال العام المقبل.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الخميس الماضي، تأكيد التزامهما بمواجهة التهديدات الإلكترونية لكوريا ‏الشمالية.‏

جاء ذلك خلال مشاورات سادسة جرت بين أمريكا وكوريا الجنوبية بشأن السياسة الإلكترونية، من أجل مناقشة سبل تعزيز تعاونهما في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني الدولي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وترأس الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، السفير الأمريكي المتجول للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، ناثانيال فيك، وسفير وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لشؤون الأمن الدولي، تشو هيون-وو، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.