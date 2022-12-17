علق المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، على موقف الدول العربية تجاه واشنطن في الآونة الأخيرة، والذي شهد توترا في العلاقات، وبات أكثر ندية في التعامل والمواجهة عن ذي قبل، وخاصة من قبل المملكة العربية السعودية.

وقال في تصريحات لبرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة: "نحن العرب لسنا أقل من إيران إطلاقا"، مشددا على ضرورة الخروج من عقدة الهزيمة الدائمة، والموقف السلبي المستمر.

وأضاف أن العرب يجب أن يكون لهم رأي أيا كانت نتائجه، موضحا أن كلمة "لا" لن تؤدي إلى نشوب الحرب مع الولايات المتحدة في اليوم التالي.

ورأى أن حجم الاهتمام الأمريكي بالدول العربية شهد تراجعا في حقبة الرئيس الحالي جو بايدن مقارنة بالإدارات السابقة.

وأوضح أن الدول العربية لديها "كروت إضافية" تمنحها أفضلية في الجلوس على مائدة المفاوضات مع الأطراف الأخرى، ومن خلال موقف تفاوضي أفضل، وذلك من منطلق ما جرى بين "روسيا- أوكرانيا" والتي منحت العرب أوراقا جديدة.

وأكد أن "النموذج الإيراني" وضع الدول العربية في موضع تساؤل يتعلق بالقدرة على فرض كلمتها وإرادتها السياسية على الغرب والولايات المتحدة، في حين أن العرب لا يستطيعون ذلك، متسائلا: "لماذا يظل العرب هم الأيتام على مائدة اللئام"، في حين أن إيران تواجه الولايات المتحدة بكل ندية.