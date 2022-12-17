أردوغان: المحاكم ستصوب أي أخطاء في حظر المنافس المحتمل

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات، اليوم السبت، بشأن تلاعب حكومته بحظر إحدى المحاكم لمنافس محتمل ذي شعبية في الانتخابات الرئاسية والعامة الحاسمة العام المقبل.

وقال أردوغان، إن المحكمة العليا ستقوم "بالترتيبات اللازمة" إذا كانت هناك "أي أخطاء" في أول تصريحاته بشأن الحكم بالسجن والحظر السياسي الصادر الأربعاء الماضي ضد عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وذكر أردوغان لأنصاره في مدينة ماردين جنوب شرقي البلاد: "ليس هناك حظر بعد"، مشيرا إلى حقيقة أن حكم المحكمة ليس نهائيا وقد يتم الطعن عليه.

ودعا تكتل المعارضة إلى تحديد مرشحيهم بغض النظر عن ذلك.

ويرى خبراء الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو 2023 باعتبارها الأشد حساسية خلال حكم أردوغان المستمر من 20 عاما وسط مشكلات اقتصادية وسياسية.

ولم تختر المعارضة مرشحها المشترك بعد. ويبرز إمام أوغلو كمرشح للفوز في استطلاعات الرأي حتى الآن.

وقضت محكمة في اسطنبول يوم الأربعاء الماضي، بالسجن عامين وسبعة أشهر بحق إمام أوغلو على خلفية مزاعم بسبه أعضاء في المجلس الأعلى للانتخابات في 2019 عندما ألغى الجولة الأولى من الانتخابات المحلية.

وكان إمام أوغلو تغلب على حزب أردوغان مرتين في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2019، وهو أول مرشح يتغلب على المرشح المدعوم من أردوغان منذ 25 عاما، ما منحه قبولا واسعا بين الناخبين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، محرم أكايا، في مقابلة مع صحيفة "خبر ترك"، نشرت في وقت متأخر أمس الجمعة، إنه في حال فرض حظر على إمام أوغلو بعدما تم ترشيحه رسميا، "ربما يمكنه خوض الانتخابات ولكن لا يمكن الحصول على تفويض كرئيس للبلاد، حتى إذا فاز".