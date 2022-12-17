تقرير: 45% من استهلاك الحديد في مصر يوجه لمشروعات الإسكان و55% للبنية التحتية

• تفعيل قانون التصالح ومنح التراخيص يزيد من حصة استهلاك الأفراد للحديد البالغة حاليا 15%



تستحوذ المشروعات الحكومية على 60% من استهلاك الحديد فى مصر خلال العام الحالى من اجمالى حجم الاستهلاك الذى بلغ 8 ملايين طن بمعدل نمو 10% مقارنة بالعام الماضى، وفقا لاحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وتشير تقديرات الصناعة إلى ان استهلاك الحديد خلال العام الحالى توزع ما بين 60% لمشروعات حكومية، و40 % للقطاع الخاص لمشروعات سكنية ومولات وجامعات وغيرها من المنشآت، كما استحوذت مشروعات البنية التحتية (طرق ــ كبارى ــ خطوط المترو) على 55% من الاستهلاك مقابل 45% لمشروعات الاسكان المختلفة.



ووفقا للتقديرات فقد ارتفع معدل استخدام الافراد للحديد خلال العام الحالى بمعدل 5% بسبب اتجاه الحكومة لتفعيل قانون التصالح وتسهيل منح تراخيص البناء، حيث استحوذ الافراد على 15% من استهلاك الحديد مقابل 10% العام الماضى.



وبالنسبة للاسعار أظهرت احدث البيانات الصادرة عن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لاسعار مواد البناء خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، عن ارتفاع اسعار 15 سلعة من مواد البناء بمتوسط 40%، ارتفع الحديد خلال هذه الفترة بمعدل 29% مقابل 93% لأسعار أسلاك النحاس والاسمنت بمعدل 52%.



وتعد مصر ضمن اكبر 20 دولة منتجة للصلب فى العالم بحجم انتاج بلغ 10.3 مليون طن من الصلب الخام وذلك وفقا للتقرير السنوى لمنظمة الصلب العالمية لعام 2021، وطبقا للتقرير تقدمت مصر عن السعودية والمملكة المتحدة، بولندا. وجاءت شركة حديد عز فى المركز الأول فى ترتيب اكبر منتجى الصلب فى المنطقة العربية وافريقيا بانتاج 5.1 مليون طن.



وطبقا للتقرير فإن إنتاج مصر من الصلب الخام قد زاد فى 2021 بمعدل 25% عن عام 2021؛ حيث ارتفع الإنتاج من 8,2 مليون طن إلى 10,3 مليون طن، كما أن مصر من أكبر الدول المصدرة للصلب فى المنطقة بإجمالى صادرات فى 2021 بلغت قيمتها 1,8 مليار دولار، وتستخدم صناعة الصلب المصرية أحدث تكنولوجيات الإنتاج المعتمدة على الحديد المختزل الذى ينتج أنقى أنواع الصلب وهى التكنولوجيا الأقل فى البصمة الكربونية لاعتمادها على الغاز الطبيعى مقارنة بتكنولوجيا الأفران العالية الأكثر شيوعا فى انتاج الصلب عالميا والتى تعمل بالفحم.



وحسب الاتحاد العربى للصلب، فإن مصر تعد أكبر منتج للصلب حيث تمثل 32% من إنتاج المنطقة العربية تليها المملكة العربية السعودية وتمثل 27%، والجزائر 13%، ثم الإمارات وتمثل 9%.