وزيرة داخلية ألمانيا تعتزم مواصلة «النهج المتشدد ضد أعداء الدولة»

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مواصلة "النهج المتشدد ضد أعداء الدولة"، بعد مداهمات واسعة النطاق ضد شبكة "مواطنو الرايخ".

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، تنشرها غدا الأحد، إنها على يقين من أن السلطات ستعثر على المزيد منهم.

وأضافت: "نعلم أن هناك الآن مجتمعات موازية - حتى في الأوساط التي يفترض أنها برجوازية ومزدهرة - تضم أفرادا أصبحوا متطرفين في ازدرائهم لديمقراطيتنا ويتمسكون بإيديولوجيات المؤامرة وأوهام التخريب ولا يتورعون عن العنف - ونراقبهم عن كثب".

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي أمر يوم الأربعاء قبل الماضي باعتقال 25 مشتبها بهم من "مواطنو الرايخ".

وتتهم السلطات 22 منهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي يريد قلب النظام السياسي.

وبحسب البيانات، فإن المتآمرين أرادوا تشكيل 286 "سرية أمن داخلي" لتقوم أيضا بعمليات اعتقال وإعدام بعد الانقلاب.

ودعت فيزر مجددا إلى تشديد قوانين الأسلحة، وقالت: "علينا نزع السلاح من المتطرفين بكل حسم"، مضيفة أنه عندما يلفت شخص ما انتباه الشرطة قبل ارتكاب الجريمة - مثل منفذ هجوم هاناو - يجب التحقق مما إذا كان هذا الشخص لديه سلاح أم لا، مؤكدة ضرورة التحقق أيضا بشكل دوري من الأشخاص الذين بحوزتهم رخصة حمل سلاح.