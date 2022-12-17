سكالوني: نهائي كأس العالم لن يكون مجرد مواجهة بين ميسي ومبابي

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أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم (قطر 2022) أمام المنتخب الفرنسي غدًا الأحد ستكون أكثر بكثير من مجرد مواجهة بين النجوم.

وقال سكالوني البالغ من العمر 44 عامًا: "غدًا الأرجنتين ستواجه فرنسا، وليس ليونيل ميسي ضد كيليان مبابي. كل لاعب سيكون قادرا على تشكيل المباراة. المباراة النهائية ستكون عبارة عن مجهود جماعي، وليس فرديًا".

ويرى المدير الفني أن فريقه مستعد بشكل جيد للمباراة مع حامل اللقب.

وتابع سكالوني: "لدينا خطتنا للمباراة، وهي مهمة للغاية بالنسبة لنا. نعرف كيف نهاجمهم، نعرف نقاط قوتهم".

وأضاف: "سنحاول عدم الوصول لركلات الترجيح. ولكن إذا حدث هذا، سنحاول اختيار أفضل المنفذين لهذة الركلات".

وتمنى المدير الفني أن يتوج ميسي باللقب لأن هذه المباراة ستكون على الأرجح الأخيرة التي يخوضها اللاعب في كأس العالم.

وقال: "نتمنى أن يكون قادرا على حمل الكأس في هذه المباراة الأخيرة".