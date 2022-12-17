 مشاجرة جماعية وحالة دهس بالكويت خلال حفل زفاف.. ورجل أمن يتدخل بالرصاص (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مشاجرة جماعية وحالة دهس بالكويت خلال حفل زفاف.. ورجل أمن يتدخل بالرصاص (فيديو)

أحمد علاء
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 5:19 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 5:19 م
اندلعت مشاجرة جماعية وحالة دهس في الكويت، خلال حفل زفاف، فيما تدخل رجل أمن بإطلاق رصاص في الهواء للسيطرة على الموقف.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، صورة من موقع الحدث مموها وجوه بعض الأشخاص وتظهر وجود عناصر الأمن في الموقع.

وقالت الوزارة: "تعامل قطاع الأمن العام بشكل فوري مع مشاجرة وعملية دهس بين مجموعة أشخاص في منطقة الصبية تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واستدعى إطلاق ثلاث أعيرة نارية لفظ التجمهر".


وأضافت: "تم التحفظ على أحد الأطراف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة".

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