اندلعت مشاجرة جماعية وحالة دهس في الكويت، خلال حفل زفاف، فيما تدخل رجل أمن بإطلاق رصاص في الهواء للسيطرة على الموقف.



ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، صورة من موقع الحدث مموها وجوه بعض الأشخاص وتظهر وجود عناصر الأمن في الموقع.

فيديو / رجال الأمن يطلقون الأعيرة النارية في الهواء لفض إحدى المشاجرات في الصبية «نهاية جسر جابر». pic.twitter.com/HnleJMGFkM — المجلس (@Almajlliss) December 15, 2022



وقالت الوزارة: "تعامل قطاع الأمن العام بشكل فوري مع مشاجرة وعملية دهس بين مجموعة أشخاص في منطقة الصبية تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي واستدعى إطلاق ثلاث أعيرة نارية لفظ التجمهر".





الإعلام الأمني:

تعامل قطاع الأمن العام بشكل فوري مع مشاجرة وعملية دهس بين مجموعة أشخاص في منطقة الصبية تم تداولها عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي واستدعى اطلاق ثلاث أعيرة نارية لفظ التجمهر، وتم التحفظ على احد الأطراف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة pic.twitter.com/fbK0oVAsxz — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 16, 2022



وأضافت: "تم التحفظ على أحد الأطراف، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة".