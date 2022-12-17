نحو 300 شخص يتظاهرون في وسط برلين احتجاجا على إعدام متظاهرين في إيران

تجمع نحو 300 شخص بعد ظهر اليوم السبت في وسط العاصمة الألمانية برلين؛ للاحتجاج على إعدام متظاهرين في إيران، وذلك وفقا لتصريحات الشرطة.

وسار هؤلاء الأشخاص من الميدان الباريسي عبر شارعي فريدريش شتراسه ورايشستاج أوفر ثم عادوا إلى بوابة براندنبورج.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة جاء أقل من عدد من سجلوا أسماءهم للمظاهرة والبالغ 1000 شخص.

وحملت المظاهرة التي دعت إليها منظمة "إيكو.إيران" اسم "التضامن مع الثوار في إيران وإدانة الإعدامات لمتظاهرين على يد نظام الملالي".

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها عبارات مثل "أوقفوا الإعدامات في إيران"، و"النساء، الحياة، الحرية" و"ينبغي لمغني الراب أن يكون على خشبة المسرح لا في السجن" وذلك في إشارة إلى مغني الراب توماج صالحي المعتقل.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة إن المظاهرة سارت بدون اضطرابات حتى الآن.

وكانت احتجاجات في أنحاء مختلفة من العالم ثارت بعد تنفيذ حكم الإعدام في أحد المتظاهرين في إيران.

وتشهد إيران منذ ثلاثة شهور احتجاجات مناوئة للنظام وذلك في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في السادس عشر من سبتمبر الماضي، بعد أن أوقفتها هذه الشرطة بتهمة مخالفة قواعد اللباس الإسلامي.