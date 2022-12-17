افتتاح أول محطة استيراد غاز مسال في ألمانيا اليوم

يفتتح ساسة بارزون في الحكومة الألمانية، اليوم السبت، أول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن بشمال ألمانيا.

وسيحضر مراسم الافتتاح، المستشار أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، ورئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل.

والمحطة جزء من مساعي ألمانيا للاستقلال عن الغاز الروسي. وسيتولى تشغيل المحطة شركة "يونيبر" للطاقة.

وفي غضون بضعة أشهر تم بناء خط أنابيب جديد بطول حوالي 26 كيلومترا ورصيف جديد في منشأة مناولة قائمة بالفعل في شمال ميناء المياه العميقة "ياد-فيسر-بورت"، وتتمثل الوحدة التقنية في المحطة في السفينة المتخصصة "هويف إسبرانتسا"، والتي رست على المحطة وهي محملة بالفعل بالغاز الطبيعي المسال أول أمس الخميس. وفي المستقبل من المقرر تحويل الغاز الطبيعي المسال الذي تنقله الناقلات إلى الحالة الغازية وإمداد شبكات الغاز به.

وفي الأسبوع المقبل من المقرر ضخ غاز من سفينة "هويب إسبرانتسا" في شبكة الغاز الألمانية لأول مرة عند تشغيل المحطة.