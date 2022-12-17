الصين تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا خلال العطلات المقبلة

أعربت الصين عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب حركة التنقل خلال فترة العطلات المقبلة.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن عمليات بيع تذاكر القطار بدأت في الصين، اليوم السبت، وتشهد رواجًا بسبب العطلة الرسمية في 31 من شهر ديسمبر الجاري والممتدة لثلاثة أيام، إذ إنها تعد أول عطلة منذ تخفيف السلطات في 7 ديسمبر الجاري للإجراءات التي كانت مفروضة على حركة السفر والتنقل بهدف منع انتشار المرض.



كما أفادت وسائل إعلام صينية بأن المواقع الإلكترونية لوكالات السفر الكبرى شهدت أيضًا ارتفاعًا سريعًا في الطلبات من الأشخاص الذين يحاولون حجز تذاكر القطار أو الطائرة للعام القمري الجديد الشهر المقبل، ما يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى منازلهم سيزداد بشكل ملحوظ.



كما وجهت الحكومة المركزية المحليات إبلاغ الأشخاص العائدين من المناطق الحضرية بمخالطة كبار السن بصورة أقل تكرار، كما طلبت التأكد من أنه يتعين على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل ارتفاع درجة إبلاغ المرافق الطبية بذلك.