موسكو: القوات الروسية تستولي على مواقع في هجمات مستمرة على دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها هزمت المقاتلين الأوكرانيين في دونيتسك واكتسبت مواقع متميزة.

لكن شخصيات عسكرية أوكرانية قالت إن قواتها منعت الجنود الروس من اختراق خط دفاعها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية "دمرت مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية ومعسكرا للمرتزقة الأجانب".

كما أكد أن روسيا حققت أهدافها في موجة الهجمات الصاروخية أمس الجمعة، وأوقفت حركة الأسلحة والذخيرة، والإنتاج في مصانع الأسلحة الأوكرانية ونزع سلاح أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني، وأضاف "تم تدمير جميع الأهداف المستهدفة".

وقال كوناشينكوف إن روسيا أطلقت صواريخ من طائرات قاذفة ومن مواقع بحرية، مضيفا أن البنية التحتية المدنية على الأرض تضررت أيضا بسبب ما وصفه "بالأعمال غير المهنية" للدفاعات الجوية الأوكرانية.

وبشكل منفصل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى يوم الجمعة بأكمله مع هيئة أركان ما أسماه "العملية العسكرية الخاصة"، حيث تم إطلاعه على خطط الهجوم التالية. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.