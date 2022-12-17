موريتانيا تحيي اليوم العالمي للغة الضاد

أحيا اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، اليوم السبت، في مقهى الأدب التابع للاتحاد، اليوم العالمي للغة العربية لغة الضاد.



وأقام الاتحاد وسط حضور سلاطين اللغة وكبار الشعراء والخطباء ندوة أدبية ضمن (برنامج خيمة الأدب)؛ تخليدا لليوم العالمي للغة العربية.



وقال الشاعر الكبير الخليل النحوي رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، إن هذا النشاط تأخر عن موعده الزماني، لأسباب قاهرة، موضحا أن النشاط جاء في نطاق احتفاليات اليوم العالمي للغة العربية.



وأضاف أنهم اختاروا المديح النبوي عنوانا للندوة، لما لذلك من أهمية عميقة في نفوس الجموع، مشيدا بالمحاضر الأستاذ محمد فال ولد عبد اللطيف الذي يحاضر حول “المديح النبوي الشريف في شعر مولود بن أحمد الجواد.



وتناول محمد فال ولد عبد اللطيف النصوص المديحية في شعر عملاق الشعر الموريتاني الراحل مولود بن أحمد الجواد، موضحا أهم المميزات التي طبعت تلك القصائد الشعرية.



وذكر أن الشاعر له أسلوبه الخاص في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، مبينا ذلك في قراءته لبعض قصائده المديحية.



وشهدت الندوة تكريم الاتحاد بعض الشعراء والمحاضرين وتتمتع لحضور بوصلات شعرية تعاقب على إلقائها بعض الأدباء والمنشدين.