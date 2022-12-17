الجزائر: مقتل إرهابيين والقبض على آخرين في عملية عسكرية نفذها الجيش بجنوبي البلاد

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، القضاء على إرهابيين اثنين، والقبض على اثنين آخرين في عملية عسكرية نفذها الجيش قرب الشريط الحدودي بجنوبي البلاد.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت قوات الجيش، إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي، اليوم، من القضاء على إرهابيين إثنين؛ أحدهما جثة متفحمة، وإصابة إرهابيين اثنين والقبض عليهما.



وبحسب البيان، تم ضبط أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى تمثلت في 12 رشاشًا مختلف الأنواع وقاذف صاروخي وهواتف ذكية و4 مركبات، وجميعها تم حرقهم خلال هذه العملية.



واعتبرت وزارة الدفاع الجزائرية أن "هذه العملية النوعية تؤكد مرة أخرى على عزم ويقظة قوات الجيش على حماية الحدود، وتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوعها".