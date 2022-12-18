بنما تترك فرصة أمام إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن منجم عملاق تديره شركة خاصة

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ذكرت مصادر مطلعة، أن شركة "فيرست كوانتم مينيرالز" وهى شركة خاصة للتعدين مستمرة في أنشطة التعدين بمنجم ضخم للنحاس فى بنما، رغم إصدار الحكومة أمرا بإغلاق العمليات التجارية عقب انهيار المفاوضات بشأن اتفاق جديد للضرائب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها إنه بالإضافة إلى استمرار الشركة ومقرها فانكوفر بكندا فى أعمالها بالمنجم فى بنما، لم تغلق إدارة الرئيس لاورينتينو كورتيزو الباب أمام استئناف المفاوضات.

وكان رئيس بنما قد أعلن قبل أيام انتهاء المفاوضات ووجه وزارة التجارة البنمية بفرض رعايتها على المنجم وصيانته، وترددت أنباء بأن الحكومة تسعى لأن تحل شركة تعدين أخرى محل شركة "فيرست كوانتم مينيرالز" الكندية.

وأوضحت بلومبرج أن إيقاف العمل بالمنجم يتطلب قرارًا لإلغاء العقود، الأمر الذى يحمل فى طياته احنمالات بإعطاء الجانبين المتمثلين فى الحكومة البنمية وشركة التعدين فسحة من الوقت للتوصل إلى اتفاق.