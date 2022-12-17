رئيسة حزب الدستور: المهمة صعبة والميراث ثقيل لكن التجربة تستحق

علقت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، على إجراء الانتخابات القاعدية في الحزب للمرة الأولى منذ 9 سنوات، قائلة:"نشعر بالفخر اليوم لأننا نتقدم خطوة جديدة في طريق إعادة بناء حزب الدستور، وهي خطوة مميزة لأنها لا تتعلق بالإجراءات الرسمية، بل لأننا اخترنا آليات الديمقراطية بعد عناء سنوات طويلة حرمنا فيها جميعّا من استكمال بناء تشكيلات الحزب.

وأضافت إسماعيل فى بيان لها اليوم، أننا مصرون في حزب الدستور، على تقديم نموذج ديمقراطي، باعتماد آليات الانتخاب لتكوين كافة هيئات الحزب ومستوياته الداخلية، فقد خضنا حوارات شاقة لنصل في النهاية إلى الإلتزام بقواعد تضعها لائحة الحزب؛ لنضمن تمثيلاً ديمقراطيًّا في كل المحافظات، للتأكيد على اختيار القيادات الفاعلة عبر الانتخاب و لنبدأ مرحلة جديدة تتجاوز ثنائية المركز والمحافظات، ليكون حزبنا ديموقراطيًا في كل جهات مصر.

وتابعت:" نعلم أن المهمة شاقة، ونعلم مدى صعوبتها، وأن الميراث ثقيل، لكن التجربة تستحق، ونعرف أيضًا أن الخلاف في وجهات النظر يتحول أحيانًا إلى صراع يتصور كل طرف منا أنه يملك الحقيقة، أو أنه ضحية مؤامرة، لكننا لن نيأس من تكرار بالقول بأنه ليس أمامنا سوى الديمقراطية اختيار، لنشارك جميعًا في بناء كيان أكبر من مقاعدنا ومناصبنا ومسؤوليتنا.

وأوضحت:" نحن جميعًا في مهام عابرة نتطوع فيها لننال حق المشاركة في الحياة العامة باعتباره أصل حقوق المواطنة، ولسنا في مهمة إثبات أننا دائما على حق وبلا أخطاء، وأكرر من موقعي و باعتباري الممثل القانوني الوحيد الآن لحزب الدستور أمام جهات الدولة أننا في مهمة ستنتهي مع اكتمال دورتها، وعلى اختلاف مواقعنا، نحن شركاء في بناء الحزب و سواء نجحنا أو خسرنا في معركة انتخابية ليست نهاية المطاف.