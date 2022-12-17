ثقافة الجيزة تُحيي ذكرى ميلاد نجيب محفوظ وتحتفي باللغة العربية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الانشطة الثقافية والفنية بإقليم القاهرة الكبرى، تخليدا لذكرى ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ واحتفاءًا باليوم العالمي للغة العربية.

ونظمت مكتبة السلام، حوارا حول السيرة الذاتية للأديب نجيب محفوظ ومسيرته العلمية والعملية ضمن نشاط فرع ثقافة الجيزة، وتناولت الندوة بالنقد والتحليل أهم مؤلفاته.

وعقدت مكتبة صول الثقافية، ورشة حكي للأطفال دارت حول اللغة العربية وتاريخ تطورها ودورها في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية.

بينما نظمت مكتبة دور التربية، يوما ثقافيا تضمن محاضرة ناقشت أهمية اللغة العربية كأحد أهم العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية وساهمت في حفظ تاريخ العرب، بجانب عرض بروچيكتور لأفلام "أبو صدام The Bad Guy" "، بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم فن الاوريجامى.

كما قدم قصر ثقافة العياط أنشطة متنوعة للرواد منها مناقشة رواية "ميرامار" للأديب نجيب محفوظ، إلى جانب ورشة حكي لقصة "غلطة لن تتكرر" تأليف شريف شوقى، التي تدور أحداثها حول أهمية الصدق والأمانة فى حياة الإنسان، وبحضور مجموعة من طلبة وطالبات مدرسة الجزيرة أقام القصر ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم باستخدام الألوان المائية، بالاضافة إلى مسابقة ثقافية تضمنت أسئلة تاريخية وعلمية.

فيما ناقشت مكتبة بولاق الدكرور كتاب "العائش في الحقيقه" من تأليف الأديب نجيب محفوظ.

وفي سياق متصل، أدار بيت ثقافة طموه حوار ثقافي بعنوان "لا للعنف لا للتطرف" ناقش خلاله مسؤول النشاط مفهوم العنف وأشكاله من عنف جسدي ولفظي ونفسي، كما تطرق لمفهوم التطرف وعلاقته بتهديد أمن واستقرار المجتمع، وحول المشاكل الصحية للفتاة في مرحلة المراهقة وعلاجها.

وقدمت الدكتورة أماني العجمي، محاضرة توعية صحية تضمنت مجموعة من الإرشادات والنصائح لطالبات مدرسة الشرفا وذلك بالتعاون مع مكتبة ساقية مكي الثقافية.

كما دارت المحاضرة التي عُقدت بمكتبة الكوم الأحمر عن خطورة الزواج المبكر وآثاره السلبية وعلاقته بالظواهر الاجتماعية الأخرى مثل التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري وغيرها.

من جانب آخر، نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشة فنون تشكيلية بمدرسة الشهيد محمد صلاح الدين لعمل باقة من الورود باستخدام الفوم الملون، بالإضافة إلى استمرار الورشة الفنية لتعليم رسم البورتريه، وتعليم الرسم الثلاثي الأبعاد باستخدام الدرجات المختلفه للقلم الرصاص، مع تدريبات العزف علي آله الكمان والموسيقى والغناء، والجمباز، إلى جانب بروفة مسرحية "اللي بني مصر" للمخرج محمد الطوبجي، و "المفتاح" للمخرج محمد طارق، و "يوتيوبيا" للمخرج حسام الطحان، كذلط أقام بيت ثقافة أوسيم ورشة فنون تشكيلية لتدوير خامات البيئة والاستفادة منها كديكور منزلي بسيط، وبالتعاون مع إدارة أوسيم التعليمية و مدرسة الزهراء الاعدادية أُقيمت ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على العالم".

كما قدمت كل من مكتبة الطلبة ومكتبة القطوري ورشتين للفنون التشكيلية، تضمنت الأولى تعليم الرسم الديجيتال بطريقة البوب آرت، بينما تناولت الأخرى تعليم التشكيل بالصلصال، فيما نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنية لتعليم الرسم.