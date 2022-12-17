قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض زعم أنه توجه إلى دولة قطر؛ بسبب عدم ظهوره على التليفزيون اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، منوهًا إلى أن وسائل الإعلام المعادية، تروج للأكاذيب والشائعات ليل نهار.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه كان مريضًا بعد عودته من المملكة العربية السعودية، معقبًا: «كنت قاعد في البيت وتعبان، كان عندي ظرف صحي وربنا كرمني ورجعت أهو».

وتساءل عن سبب تركيز الإعلام المعادي على عدم ظهوره على الشاشة لمدة 3 أيام، متابعًا: «أنا بشر، إحنا شغالين طول السنة حتى مبناخدش إجازات، مكنتش قادر أتكلم ونايم 24 ساعة من التعب، باخد أدوية ونايم».

وتوجه بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على تواصله معه خلال تلك الفترة، متمنيًا أن يحفظ الله الجميع من كل سوء.

وذكر أنه لم يتوجه إلى قطر ولن يفعل مستقبلًا، مضيفًا: «شخص معروف عنه الكذب قال رحت قطر، والله أحمد موسى ما راح قطر ولا عمره راحها ولا عمره هيروحها، طب أنت بتكذب ليه؟ اسأل أي حد أو اسألني، لكن نعمل إيه بس لأهل الشر واللي زي الأشرار، ربنا موجود ويحفظنا ويحفظكم جميعا».