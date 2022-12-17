البنك الدولي: 3 دول فقط أصدرت عملات رقمية

قالت مدونة للبنك الدولي، في النشرة الأسبوعية اليوم، إنه حتى الآن، لم تطلق سوى 3 بلدان البيع بالتجزئة بالعملة الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، بصورة تامة وهي (جزر البهاما، وجامايكا، ونيجيريا).

وأضافت المدونة أن هناك العديد من البلدان والمناطق التي تجري تجارب مماثلة، (مثل البنك المركزي لشرق الكاريبي، والصين، وغانا)، وهناك بلدان أخرى في مراحل مختلفة من تقييم جدوى هذه العملة.

وتعتمد العوامل المحركة لتعميم لهذه العملة والمنافع المرجوة منها على سياقات محددة للبلد المعني وخصائص تصميم محددة، وتركز مجموعة من العوامل المحركة على الحفاظ على دور المال العام مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار المالي والسيادة النقدية، في سياق التحول السريع إلى المدفوعات الرقمية وظهور بعض الأشكال الخاصة للأموال (مثل الأصول المشفرة، والعملات المعدنية المستقرة).

وعند النظر إلى العملة الرقمية للبنك المركزي كأداة لتسهيل الشمول المالي، من الأهمية بمكان ضمان وجود عوامل التمكين الأساسية (التي تم إبرازها في الإرشادات التي تناولت جوانب الدفع الخاصة بالشمول المالي)K حيث ستواجه هذه العملة التحديات التي تواجه العديد من الأساليب المستخدمة حتى الآن للوصول إلى العملاء الذين لا يملكون حسابات مصرفية وتقديم الخدمات لهم (على سبيل المثال، المدفوعات الرقمية عبر الهاتف المحمول).

وبالتالي، يتطلب نجاح تعميم هذه العملة خصائص تصميم تعزز الشمول المالي في المقام الأول ، مثل القدرة على التعامل خارج شبكة الإنترنت، والدعم الفني للهواتف المحمولة البسيطة، والقدرة على المبادلة بسهولة بين هذه العملة والنقد المادي، والاستفادة من شبكات الوكلاء المنتشرة على نطاق واسع، وتبسيط إجراءات العناية الواجبة، ونظام توزيع من مستويين يسمح بمزيد من الابتكار من جانب القطاع الخاص.

وعلى البنك المركزي الذي يعتزم استغلال مزايا هذه العملة أن يقيم بعناية جميع آثارها بصورة مسبقة وأن يعتمد خطة لمنع مخاطرها وتخفيفها أو النظر في وجود بدائل لها، وتشمل الجوانب السلبية المحتملة لهذه العملة عدم قيام البنوك التجارية بأنشطة الوساطة، والتشوهات التي تحول دون تحقيق تكافؤ الفرص أمام أدوات الدفع الرقمية الأخرى الموجودة أو المخططة، ومخاطر السمعة التي يتعرض لها البنك المركزي في حالة الإخلال بالأمن واختراق الخصوصية.

ويمكن أيضا النظر في الأساليب البديلة لهذه العملة، ويشمل ذلك تنفيذ أنظمة الدفع السريع وتوسيع إمكانية الوصول إلى أنظمة الدفع للداخلين إلى السوق من غير البنوك، وذلك في مرحلة مؤقتة للتمكين من استخدام هذه العملة على نحو أكثر سلاسة في مرحلة لاحقة.