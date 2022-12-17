الكويت تدعو إلى محاسبة مرتكبي هجوم استهدف قوات يونيفيل في جنوب لبنان

دعت الكويت، اليوم السبت، إلى فتح تحقيق حول ملابسات هجوم استهدف قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان "يونيفيل"، وأدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.



وطالبت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، بـ"محاسبة مرتكبيه"، معربة عن إدانتها واستنكارها للهجوم.



وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب أيرلندا وإلى أسرة الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وقُتل عنصر أيرلندي من قوّة "يونيفيل"، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة كانوا على متنها في جنوب البلاد، وفق ما أفادت اليونيفيل ودبلن ومصدر قضائي لبناني أول أمس الخميس.