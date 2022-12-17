ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بماليزيا إلى 24 قتيلا

عثر عمال الإنقاذ في ماليزيا على جثمان لإمرأة وآخرين لطفلين؛ ما يرفع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في موقع تخييم غير مرخص إلى 24 قتيلا، فيما أدرج 9 آخرون على قائمة المفقودين.



وقالت رئيس خدمة الإطفاء بولاية (سلانجور) -حسبما نقلت قناة (تشانل نيوز آشيا) اليوم السبت- إن هناك أملا في العثور على ناجين في حالة أنهم تشبثوا بأكوام أو أغصان أو صخور بها جيوب هوائية لكن الفرص كانت ضئيلة.



وأفادت السلطات بأن 94 شخصًا كانوا نائمين موقع تخخيم في مزرعة عضوية في وقت مبكر أمس، عندما وقعت الكارثة، حيث كان معظمهم أسر كانت تستمتع بإجازة قصيرة خلال عطلة نهاية العام الدراسي، لافتة إلى أنه من بين الضحايا 7 أطفال و13 إمرأة.